Troppo tardi? Ma un fan la rincuora: «It's never too late to be fabulous...» (Di martedì 30 agosto 2022) Sharon Stone elettrizza i fan con un nuovo selfie in bikini. Il fisico in forma ma non esageratamente scolpito, la pelle luminosa e compatta. È un simbolo di graceful ageing, ma soprattutto di amore folle per la disciplina. Sharon Stone torna su Instagram in micro bikini L’estate 2022 sta per finire e le star ne approfittano per fare un ultimo giro di selfie in costume da bagno. Cede alla tentazione anche la star di Basic Instinct, tornata su Instagram con un bikini microscopico che lascia pochissimo all’immaginazione. Il post con Marilyn Monroe sullo sfondo trasuda autoironia: «Ma perché riesco sempre a raggiungere la mia forma ideale proprio quando l’estate è finita?» si chiede l’attrice 64enne leggermente abbronzata, con le curve al punto giusto e la pelle liscia e levigata anche sul décolleté. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Sharon Stone elettrizza i fan con un nuovo selfie in bikini. Il fisico in forma ma non esageratamente scolpito, la pelle luminosa e compatta. È un simbolo di graceful ageing, ma soprattutto di amore folle per la disciplina. Sharon Stone torna su Instagram in micro bikini L’estate 2022 sta per finire e le star ne approfittano per fare un ultimo giro di selfie in costume da bagno. Cede alla tentazione anche la star di Basic Instinct, tornata su Instagram con un bikini microscopico che lascia pochissimo all’immaginazione. Il post con Marilyn Monroe sullo sfondo trasuda autoironia: «Ma perché riesco sempre a raggiungere la mia forma ideale proprio quando l’estate è finita?» si chiede l’attrice 64enne leggermente abbronzata, con le curve al punto giusto e la pelle liscia e levigata anche sul décolleté. Leggi anche ...

santegidionews : Non è mai troppo tardi: a Città del Messico un corso di alfabetizzazione per adulti - mausei8 : @firenzeviola_it ...quando se ne andranno sarà troppo tardi - CircusRedTicket : RT @grazyetta: Un giorno tutte le parole non dette ci urleranno addosso, e sarà troppo tardi. - GPTurchi : @KlausTrofobiko In linea di massima non è mai troppo tardi. Certo, più tempo passa più è difficile e doloroso, e pr… - UnitedPlanetFe1 : @anna_pensil Non è mai troppo tardi. Io l’ho sempre saputo, ho mediato, poi ho smesso di mediare. Mi è costato, ma… -