Si prevedono tempi duri per il Napoli (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo quanto accaduto a Firenze, sul fronte arbitrale. Dopo Forneau, Irrati e Marinelli scatta l’allarme. anche quest’anno considerando quanto veduto al Maradona nella quieta giornata arbitrale. Sul tema arbitrale Napolipiu.com è stato vaticinante qualche giorno fa. Dopo Forneau – Irrati (Napoli – Monza), Rocchi non ci ha fatto mancare Marinelli per l’insidiosa gara di Firenze. Auguriamoci che qualche dirigente federale, osservatore, assistente o chi per esso tragga le dovute conclusioni sul singolare arbitraggio di Marinelli a Firenze, specialmente nel primo tempo. Magari ci faranno anche sapere che certi atteggiamenti, urla e occhiatacce comprese, specialmente verso i giocatori azzurri e il tecnico Spalletti sono d’obbligo e contemplate nel nuovo comma del regolamento arbitrale riservato al Napoli. In tali circostanze e con ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo quanto accaduto a Firenze, sul fronte arbitrale. Dopo Forneau, Irrati e Marinelli scatta l’allarme. anche quest’anno considerando quanto veduto al Maradona nella quieta giornata arbitrale. Sul tema arbitralepiu.com è stato vaticinante qualche giorno fa. Dopo Forneau – Irrati (– Monza), Rocchi non ci ha fatto mancare Marinelli per l’insidiosa gara di Firenze. Auguriamoci che qualche dirigente federale, osservatore, assistente o chi per esso tragga le dovute conclusioni sul singolare arbitraggio di Marinelli a Firenze, specialmente nel primo tempo. Magari ci faranno anche sapere che certi atteggiamenti, urla e occhiatacce comprese, specialmente verso i giocatori azzurri e il tecnico Spalletti sono d’obbligo e contemplate nel nuovo comma del regolamento arbitrale riservato al. In tali circostanze e con ...

napolipiucom : Si prevedono tempi duri per il Napoli #DeLaurentiis #napoli #ForzaNapoliSempre - Renzo_Pisu : @Loops40994697 @thetavegaG @m02428468 @Marco__Galli @aledeniz @Davide_Acierno @massimodiperna @GFI65 @spannacomo… - NNYCItalian : Si prevedono rallentamenti della circolazione nella zona FDR DR e E Houston St in Manhattan. Prevedere tempi più… - Mikyi99i : @ncorrasco Le 2 panchine non sono proprio equiparabili. Inzaghi ha le sue colpe, ma se hai com panchinaro Dzeko e C… - GoldenCrystal9 : @Gio_Co2 Stessa cosa a Firenze, prezzi improponibili.. Va un po' meglio in periferia, ma si prevedono tempi di magra... -