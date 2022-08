Serie A | tutto facile per l’Inter | battuta la Cremonese 3-1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 agosto 2022)si riprende dalla sconfitta con la Lazio battendo 3-0 ladi Alvini. Una partita per lunghi tratti dominata dai nerazzurri, passati in vantaggio al 12? con Correa. Al 38? è Barella a mettere una pietra tombale alla partita, che i grigiorossi hanno tentato di riaprire nel secondo tempo (riuscendo a segnare solo con Okereke a partita quasi conclusa). La terza rete porta invece la firma di Lautaro, subentrato al posto di Correa. La partitaparte all’attacco già nei primi minuti e va vicina al gol del vantaggio con una punizioneda Dimarco. I nerazzurri non dovranno aspettare molto, al 12? vanno in vantaggio grazie ad un tap in di Correa nato da una conclusione di Dzeko nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti provano a reagire ma non mettono in difficoltà Handanovic. Al ...