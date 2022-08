Serie A | dimezzati gli investimenti per i calciatori rispetto al pre pandemia | tutti i dati

(Di martedì 30 agosto 2022) Il calcio italiano è sempre più povero. Secondo quanto riferito da LaRepubblica infatti, il volume degli acquisti da parte dei club italiani si è circa dimezzatoal mercato estivo del 2019, l’ultimo prima della. In quella annata, l’investimento totale fu circa di 1,4 miliardi di euro, contro i 700 milioni di euro di questa stagione. Differenze anche sulle formule: tanti prestiti ed operazioni a costo zero. Menoma più costi, e per questo i big della nostraA finisco sempre più all’estero, specialmente in Premier League, dove non sembra esserci crisi. I club britannici hanno infatti speso circa 2 miliardi di euro. Poco meno del triplo del dato italiano. SportFace.

