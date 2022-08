Paramount+ è pronto ad approdare in Italia: ecco tutti i dettagli (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il successo riscosso in Gran Bretagna, Paramount+ si sta preparando per sbarcare anche in Italia. Il servizio di streaming, fin dall’inizio, presenterà un catalogo molto ricco, composto da film, serie tv e documentari. Lo scopo è quello di raggiungere il successo di altre piattaforme, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Sono previste anche diverse produzioni Italiane, tra cui Circeo, Corpo Libero e Miss Fallaci. Paramount+ arriva in Italia: le ultime novità sulla nuova piattaforma Il mondo dello streaming è sempre più in espansione. Sembra che l’obiettivo di queste piattaforme sia quello di prendere il posto della televisione tradizionale. In seguito all’enorme seguito ottenuto da Netflix, nel panorama internazionale, si sono affacciati anche altri colossi. Dopo una lunga attesa, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il successo riscosso in Gran Bretagna,si sta preparando per sbarcare anche in. Il servizio di streaming, fin dall’inizio, presenterà un catalogo molto ricco, composto da film, serie tv e documentari. Lo scopo è quello di raggiungere il successo di altre piattaforme, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Sono previste anche diverse produzionine, tra cui Circeo, Corpo Libero e Miss Fallaci.arriva in: le ultime novità sulla nuova piattaforma Il mondo dello streaming è sempre più in espansione. Sembra che l’obiettivo di queste piattaforme sia quello di prendere il posto della televisione tradizionale. In seguito all’enorme seguito ottenuto da Netflix, nel panorama internazionale, si sono affacciati anche altri colossi. Dopo una lunga attesa, ...

tuttopuntotv : Paramount+ è pronto ad approdare in Italia: ecco tutti i dettagli #Paramount+ - EnfantProdige : RT @Pierre8244309: @EnfantProdige @simonesalvador Per me dal 2025 sarà simile all'accordo con Paramount: app offerta in promo o gratis per… - Pierre8244309 : @EnfantProdige @simonesalvador Per me dal 2025 sarà simile all'accordo con Paramount: app offerta in promo o gratis… -