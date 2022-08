Monza, TMW: “Interesse dei Brianzoli per Nandez” (Di martedì 30 agosto 2022) Monza Nandez- Semplice rifinitura effettuata stamane dagli uomini di Stroppa, in programma stasera c’è la gara contro la Roma, al via la quarta giornata di Serie A. Il Monza è tornato in maniera aggressiva sul mercato in entrata, manca poco al termine della finestra estiva di calciomercato. Entro il primo di Settembre, i Brianzoli vogliono regalare a Stroppa una rosa completa, per aggrappare la salvezza nella maniera più tranquilla possibile. Nelle prime 3 uscite, finite con altrettante sconfitte, i Lombardi hanno mostrato qualche limite tecnico in mediana. Pessina e Sensi ancora non sono al top della loro forma fisica e, l’allenatore ex Crotone chiede un rinforzo. Oltre all’arrivo di Nicolò Rovella, prelevato dalla Juventus tramite prestito secco annuale, si punta anche Nahithan Nandez. L’Uruguaino ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Semplice rifinitura effettuata stamane dagli uomini di Stroppa, in programma stasera c’è la gara contro la Roma, al via la quarta giornata di Serie A. Ilè tornato in maniera aggressiva sul mercato in entrata, manca poco al termine della finestra estiva di calciomercato. Entro il primo di Settembre, ivogliono regalare a Stroppa una rosa completa, per aggrappare la salvezza nella maniera più tranquilla possibile. Nelle prime 3 uscite, finite con altrettante sconfitte, i Lombardi hanno mostrato qualche limite tecnico in mediana. Pessina e Sensi ancora non sono al top della loro forma fisica e, l’allenatore ex Crotone chiede un rinforzo. Oltre all’arrivo di Nicolò Rovella, prelevato dalla Juventus tramite prestito secco annuale, si punta anche Nahithan. L’Uruguaino ...

