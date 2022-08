Meloni e Salvini non si intendono neanche su Gerusalemme (Di martedì 30 agosto 2022) Il leghista promette in un'intervista a un quotidiano israeliano che il prossimo governo seguirà la linea Trump: sarà riconosciuta capitale d'Israele, con tanto di trasferimento dell'ambasciata italiana. Ma Meloni è contraria, è una mossa che ha smentito anche di recente Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 agosto 2022) Il leghista promette in un'intervista a un quotidiano israeliano che il prossimo governo seguirà la linea Trump: sarà riconosciuta capitale d'Israele, con tanto di trasferimento dell'ambasciata italiana. Maè contraria, è una mossa che ha smentito anche di recente

