Meloni e Salvini in love! (Di martedì 30 agosto 2022) Se non fosse che li conosciamo fin troppo bene, potremmo pensare che quei due nella foto siano una delle tante coppie di felici sposisni in viaggio di nozze e ci verrebbe anche da pensare che sì va bene il viaggio di nozze dove sono tutte rose e fiori, ma i problemi, quelli veri, iniziano quando Leggi su freeskipper (Di martedì 30 agosto 2022) Se non fosse che li conosciamo fin troppo bene, potremmo pensare che quei due nella foto siano una delle tante coppie di felici sposisni in viaggio di nozze e ci verrebbe anche da pensare che sì va bene il viaggio di nozze dove sono tutte rose e fiori, ma i problemi, quelli veri, iniziano quando

lauraboldrini : Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il @pdnetwork? Non si rendono conto di cosa comporterebbe… - chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - Mov5Stelle : È inutile che adesso Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi fingano di preoccuparsi delle famiglie che non arrivano a f… - Giancogianchi : @StayYang2 Riemersi e vittoriosi, vinceremo e alla grande! Ed io sono profondamente democratico perché non vado… - JGiusi : Secondo i sondaggisti la Meloni+Salvini+Berlusconi detto #CentroDestra vincerà a mani basse con percentuali bulgare… -