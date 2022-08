GiovaQuez : La decisione del Cremlino di reclutare altri 137.000 militari portando entro gennaio a 1,5 milioni di unità la cons… - SamaRosa70 : RT @GerettoK: L’America non sta difendendo l’Ucraina, sta distruggendo l’Europa. - ilpost : L’Ucraina sta cercando di riprendersi Kherson - giannatasca : @IlGra_90 @IldePanero @carovana12 Chi è che sta chiudendo i rubinetti del gas? Chi sta affamando il mondo? Chi ha i… - TuvoReal : RT @ClaudioDeglinn2: 'LA SCEMA' Serva di Big pharma e fautrice acerrima della guerra Ucraina sta portando l'Europa al disastro economico fi… -

RaiNews

... è'unico modo per garantire la sicurezza nucleare'', ha detto Kuleba affermando che ''la Russiamettendo a rischio di un incidente nucleare non solo, ma il mondo intero''. Per questo, ...'Unione europeapianificando misure urgenti, fa sapere: "I ... Di fronte alla crisi del gas, causata dalla guerra in, la ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 187