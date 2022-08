La Pupa e il Secchione Show, Mila Suarez svela cosa c’è davvero tra lei e Gianmarco Onestini, poi confessa la sua più grande ambizione (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo aver partecipato in diversi salotti televisivi, abbiamo visto Mila Suarez nelle vesti di Pupa nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotta per la prima volta da Barbara D’Urso, che per l’occasione era traslocata su Italia Uno. Nel corso del programma televisivo, Mila aveva legato con il Secchione Gianfranco Onestini, fratello di Luca, tant’è che si era vociferato che i due avessero un flirt. La coppia infatti era stata paparazzata insieme in vacanza a Sharm el Sheikh. Intervistata dal settimanale Ora, Mila Suarez ha raccontato come stanno davvero le cose: Con Gianmarco ci sentiamo quasi tutti i giorni. Gli voglio tanto bene. Ho conosciuto anche ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo aver partecipato in diversi salotti televisivi, abbiamo vistonelle vesti dinell’ultima edizione de Lae il, condotta per la prima volta da Barbara D’Urso, che per l’occasione era traslocata su Italia Uno. Nel corso del programma televisivo,aveva legato con ilGianfranco, fratello di Luca, tant’è che si era vociferato che i due avessero un flirt. La coppia infatti era stata paparazzata insieme in vacanza a Sharm el Sheikh. Intervistata dal settimanale Ora,ha raccontato come stannole cose: Conci sentiamo quasi tutti i giorni. Gli voglio tanto bene. Ho conosciuto anche ...

IsaeChia : #LaPupaeilSecchioneShow, Mila Suarez svela cosa c’è davvero tra lei e Gianmarco Onestini, poi confessa la sua più g… - SabrinaSpurio : @GOnestini C'è stata anche un'unione tra te, me e la Spagna, alle 5 registrazioni de La Pupa e il Secchione ???????????? - Domenico1oo777 : Te sei la nostra QUEEN del twerking splendida Lulu' ed anche la D'Urso se ne rese conto quella sera alla Pupa ed il… - Rinoga1 : ma questo è scemo oppure questo paese non ha piu speranze. A questo punto farei concorrere a questa gara tutti i pa… - Iamdavide1 : @nonconsentito @cristia_urbano No quello è di contro corrente, in cui nel periodo della Pupa e il secchione andava… -