La Notte della Taranta in onda il 1° settembre in seconda serata su Rai1. Con Mengoni, Bersani e Dardust

Notte della Taranta (da sito ufficiale) La venticinquesima edizione de La Notte della Taranta va in scena nella seconda serata di Rai1. Giovedì 1 settembre, a partire dalle 23.35, la prima rete della tv pubblica trasmette, in differita, il noto Festival di Musica Popolare, che si è svolto lo scorso 27 agosto a Melpignano (Lecce). Lo scopo dell'evento, raccontato da Madame e dal critico musicale Gino Castaldo, è quello di valorizzare la musica tradizionale salentina con tanti ospiti e performance degne di nota. Nello specifico, i telespettatori troveranno sul palco Elodie, che canterà a ballerà la Pizzica di San Vito e Tribale in una versione rivisitata, Marco Mengoni, che ...

Tg3web : La Notte della Taranta dedicata quest'anno a Pasolini nel centenario della nascita. Una festa di musica e contamina… - Radio1Rai : Il pubblico torna in piazza a ballare a #Melpignano, in provincia di Lecce. Ieri sera gran finale per la Notte dell… - GiovaQuez : “Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta” #Ukraine’s National Flag day - pattycoro : RT @alessandrinigen: L’ingresso di MARCO MENGONI sul palco della Notte della Taranta 2022. @mengonimarco #mengoni @TarantaTweet #NotteDe… - jobbe5036 : RT @ohanarifugio: Buongiorno con loro. Perché ieri era notte, oggi è giorno. Ieri lacrime di dolore, oggi di gioia. Oggi non cancella ier… -