La Cina di Xi Jinping caccia 27 disegnatori di libri scolastici: immagini fuorvianti (Di martedì 30 agosto 2022) La Cina del presidente Xi Jinping non rinuncia all'indottrinamento ideologico e così basta poco per far scattare l'allarme e muovere il Partito comunista. Un caso che sta facendo discutere è quello di 27 persone punite per le illustrazioni dei libri di testo di matematica delle elementari. A raccontare il caso è l'Ansa.it. Cina, il caso delle immagini sui libri delle elementari Di cosa si tratta? Le immagini pubblicate sui libri sono state bollate come "tragicamente brutte" da non "riflettere adeguatamente l'immagine solare dei bambini cinesi". Un gruppo di lavoro del ministero dell'Istruzione ha condotto un'indagine che è durata diversi mesi e alla fine i libri sono finiti sott'accusa perché "fuorvianti" e "non ...

