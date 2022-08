Io | Stefano e la sclerosi multipla | le vacanze inaccessibili

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 agosto 2022) Ogni anno, con la progressione della disabilità e le mie maggiori esigenze, cominciare a mettersi al telefono e stalkerare gli albergatori per capire quale albergo sia veramente in grado di ospitarmi diventa sempre più difficile e un calvario per, perché in Italia l'accessibilità è spesso dichiarata ma non reale