Incidenti in cucina | Allarme rosso legato ai fornelli | non farlo mai più | è pericolosissimo

Leggi su direttanews

(Di martedì 30 agosto 2022) Tra glipeggiori ci sono quelli ai, ma uno più di tutti può essere incredibilmente pericoloso: attenzione a come usiamo certi strumentipericoli (Pixabay)Ci sono tanticasalinghi che hanno a che fare proprio con i. Tra i meno pericolosi come le scottature per via del forno o qualche schizzo di olio bollente sulle braccia, ci sono in realtà anchemolto più preoccupanti. Il peggiore in assoluto che può minare la nostra integrità è l’esplosione della moka. Siamo italiani, una moka in casa ce l’abbiamo tutti e ne siamo dipendenti. Il caffè espresso ci contraddistingue da sempre, inutile provare a dire il contrario, eppure anche una cosa così gustosa porta con sé i suoi rischi. Chi ha vissuto l’esplosione di una moka conosce bene ...