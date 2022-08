In arrivo la nuova tessera sanitaria senza microchip (Di martedì 30 agosto 2022) Sta per arrivare la nuova tessera sanitaria. Il Tesoro ha autorizzato la produzione delle card senza il quadratino elettronico. questa novità porta con sè non pochi problemi per l’accesso ad alcuni servizi nel campo di sanità e rifiuti. Nuove tessere sanitarie Le nuove tessere sanitarie, dunque, non avranno il microchip. La digitalizzazione si ferma. Questo è quanto ha stabilito il ministero dell’Economia e delle Finanze. La decisione del Ministero E’ sta il Ministero dell’Economia e delle Finanze a dare il via libera alla produzione di tessere sanitarie senza microchip. Con un decreto dell’1 giugno. Il motivo sembrerebbe la scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di circuiti integrati. Queste nuove tessere serviranno come codice fiscale e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Sta per arrivare la. Il Tesoro ha autorizzato la produzione delle cardil quadratino elettronico. questa novità porta con sè non pochi problemi per l’accesso ad alcuni servizi nel campo di sanità e rifiuti. Nuove tessere sanitarie Le nuove tessere sanitarie, dunque, non avranno il. La digitalizzazione si ferma. Questo è quanto ha stabilito il ministero dell’Economia e delle Finanze. La decisione del Ministero E’ sta il Ministero dell’Economia e delle Finanze a dare il via libera alla produzione di tessere sanitarie. Con un decreto dell’1 giugno. Il motivo sembrerebbe la scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di circuiti integrati. Queste nuove tessere serviranno come codice fiscale e ...

