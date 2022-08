Ilaria Cucchi spiega perché è scesa in politica (Di martedì 30 agosto 2022) in una intervista: “E’ stato l’omicidio di mio fratello a proiettarmi nella politica” Ilaria Cucchi, in una intervista a Il Giorno, ha spiegato le ragioni della sua candidatura alle prossime elezioni e perché ha scelto lo schieramento di Verdi-Si. A spingerla alla candidatura è stato Fratoianni: “L’incontro con Nicola Fratoianni è stato determinante. Mi ha chiesto – dice ucchi – di mettermi in gioco. Non sono una politica di professione: da qualche mese ho preso il diploma di geometra”. A spingerla è stato anche l’omicidio del fratello: “È stata la tragedia che mi ha coinvolto, che ci ha coinvolto, l‘omicidio di mio fratello, a proiettarmi nella politica, a costringermi a combattere perché venisse fatta giustizia”. Leggi anche: NETFLIX POTREBBE ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022) in una intervista: “E’ stato l’omicidio di mio fratello a proiettarmi nella, in una intervista a Il Giorno, hato le ragioni della sua candidatura alle prossime elezioni eha scelto lo schieramento di Verdi-Si. A spingerla alla candidatura è stato Fratoianni: “L’incontro con Nicola Fratoianni è stato determinante. Mi ha chiesto – dice ucchi – di mettermi in gioco. Non sono unadi professione: da qualche mese ho preso il diploma di geometra”. A spingerla è stato anche l’omicidio del fratello: “È stata la tragedia che mi ha coinvolto, che ci ha coinvolto, l‘omicidio di mio fratello, a proiettarmi nella, a costringermi a combatterevenisse fatta giustizia”. Leggi anche: NETFLIX POTREBBE ...

