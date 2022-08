Il vigneto più piccolo al mondo è in Italia Ogni bottiglia costa 5 000 $

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 30 agosto 2022) Tullio Masoni, ex banchiere, coltiva il suodi lusso in cima a un palazzo del XVI secolo nel cuore di Reggio Emilia, su un tetto. Masoni coltiva la sua uva Sangiovese in poco più di 200 metri quadrati sul tetto dell’edificio di Via Mari 10, l’indirizzo dell’edificio e anche il nome del vino stesso, e produce solo 29 bottiglie di vino rosso all’anno.viene venduta alla cifra esorbitante di 5.000 $, e non viene bevuta. Le bottiglie di Via Mari 10, infatti, in considerazione del costo, non vengono vendute in un’enoteca, ma in una galleria d’arte, la Bonioni Arte, a pochi isolati di distanza dall’edificio di Via Mari 10. “Il mio vino è una forma di espressione artistica, una provocazione filosofica, qualcosa da tenere in salotto per poterne parlare con gli amici“, ha spiegato Masoni in un’intervista telefonica alla ...