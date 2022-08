Giulia Salemi | i momenti più belli con Margherita | “Lei è tutto per me”

(Di martedì 30 agosto 2022)racchiude in un post social ipiùvissuti con la piccolaa Rimini: le sue parole E’ un periodo magico perche sta continuando a volare sempre più in alto con la sua brillante carriera. L’ex gieffina dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip con talento e determinazione è riuscita a raggiungere nuovi ma sopratimportanti traguardi spaziando da un ruolo all’altro. La dolcissimaha esordito come imprenditrice lanciando la sua prima linea di costumi e di abbigliamento dal nome “Goldsand”. La sua speciale collezione ha ammaliato intere generazioni e non solo risulta essere ancora la più amata e ricercata.ha già annunciato a sorpresa che settembre ...

MediasetTgcom24 : L'estate perfetta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tra vacanze scatenate e coccole passionali #giuliasalemi… - fanpage : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, e s… - Graziel28460337 : RT @361_magazine: - 361_magazine : - MariaLocascio10 : RT @Niki734: Top scintillanti . Giulia Salemi ?? #PRELEMI -

potrebbe avere un ruolo inedito nello studio. Sette nomi verso il GF Vip, ecco i concorrenti che entreranno: indizi e prove, la lista (quasi) definitiva https://t.co/ExF1if25Bb #gfvip ...Non so cosa è accaduto, ma so che Michelle è una grande madre.' Giovanni Angiolini e le sue ex fidanzate/ Non solo Michelle: da Mary Falconieri alle voci suCome è noto, Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste del Gf Vip, ma secondo le più recenti indiscrezioni, Giulia Salemi potrebbe presenziare in studio con un ruolo ...(mi-lorenteggio.com) Riccione, 29 agosto 2022 – Flavia Cappelli 18 anni di Roma, altezza 1,77, lunghi capelli castani, brillanti occhi scuri e un sorriso splendente, con la sua raffinata bellezza, a c ...