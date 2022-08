Gasolio per auto balza del 3,6% in una settimana (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – Lieve rialzo per la benzina, mentre il Gasolio mette a segno un forte balzo nella settimana dal 22 al 28 agosto. Secondo la rilevazione del ministero della Transizione ecologica il prezzo medio della verde è stato di 1,761 euro rispetto a 1,749 della settimana precedente (+1,21 centesimi +0,70%). Il costo medio del Gasolio per auto è stato di 1,808 euro rispetto a 1,744 (+6,42 centesimi +3,69%) sempre rispetto alla settimana dal 15 al 21 agosto. Cresce anche il costo del Gasolio per riscaldamento a 1,870 euro nella settimana chiusa ieri in aumento del 4,28% rispetto a 1,793 (+7,68 centesimi) della settimana prima. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – Lieve rialzo per la benzina, mentre ilmette a segno un forte balzo nelladal 22 al 28 agosto. Secondo la rilevazione del ministero della Transizione ecologica il prezzo medio della verde è stato di 1,761 euro rispetto a 1,749 dellaprecedente (+1,21 centesimi +0,70%). Il costo medio delperè stato di 1,808 euro rispetto a 1,744 (+6,42 centesimi +3,69%) sempre rispetto alladal 15 al 21 agosto. Cresce anche il costo delper riscaldamento a 1,870 euro nellachiusa ieri in aumento del 4,28% rispetto a 1,793 (+7,68 centesimi) dellaprima. L'articolo L'Opinionista.

