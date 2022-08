Fognini-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Fabio Fognini sfiderà Aslan Karatsev nel primo turno degli Us Open 2022, in un match complicato ma certamente alla portata del nostro. Il tennista ligure ha preparato bene questo ultimo slam stagionale, giocando tre tornei e nove partite in totale in Nord America, così da avere un buon feeling con la superficie dopo mesi di terra rossa. E anche le prestazioni contro Rublev a Cincinnati e Draper a Winston-Salem dovrebbero avergli ridato un po’ di fiducia, componente che spesso è mancata nel corso di questa stagione. Dall’altro lato della rete un Karatsev che ha faticato molto a ripetere le gesta dello scorso anno, riuscendo a giocare su quei livelli solo nei tornei australiani. Un incontro che resta in ogni caso difficile da decifrare, tra due tennisti di talento ma anche molto ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Fabiosfiderà Aslannel primo turno degli Us, in un match complicato ma certamente alla portata del nostro. Il tennista ligure ha preparato bene questo ultimo slam stagionale, giocando tre tornei e nove partite in totale in Nord America, così da avere un buon feeling con la superficie dopo mesi di terra rossa. E anche le prestazioni contro Rublev a Cincinnati e Draper a Winston-Salem dovrebbero avergli ridato un po’ di fiducia, componente che spesso è mancata nel corso di questa stagione. Dall’altro lato della rete unche ha faticato molto a ripetere le gesta dello scorso anno, riuscendo a giocare su quei livelli solo nei tornei australiani. Un incontro che resta in ogni caso difficile da decifrare, tra due tennisti di talento ma anche molto ...

