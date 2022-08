Elisabetta Canalis nella polemica per lo spot San Benedetto: “Un invito a saltare la colazione”, “Fatti un favore, non fare più pubblicità” (Di martedì 30 agosto 2022) Elisabetta Canalis beve solo acqua a colazione. Sullo spot della San Benedetto scoppiano feroci polemiche. “È diet culture”. “Un messaggio che si può interpretare come invito a saltare il pasto più importante della giornata”. Ecco la story della pubblicità incriminata. La showgirl si è appena alzata tutta contenta e positiva. Si stiracchia felice quando scopre, ahinoi, che la fetta di pane messa a tostare per la colazione si è bruciata. Allora che fa? Prende la sua bottiglietta d’acqua, sorride ed esce. Non per andare al bar ma in ufficio, dove la vediamo felice di aver scoperto la sua acqua ricca di minerali per colazione. Sulla scrivania c’è la rivista Vanity Fair. In copertina c’è proprio lei: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)beve solo acqua a. Sullodella Sanscoppiano feroci polemiche. “È diet culture”. “Un messaggio che si può interpretare comeil pasto più importante della giornata”. Ecco la story dellaincriminata. La showgirl si è appena alzata tutta contenta e positiva. Si stiracchia felice quando scopre, ahinoi, che la fetta di pane messa a tostare per lasi è bruciata. Allora che fa? Prende la sua bottiglietta d’acqua, sorride ed esce. Non per andare al bar ma in ufficio, dove la vediamo felice di aver scoperto la sua acqua ricca di minerali per. Sulla scrivania c’è la rivista Vanity Fair. In copertina c’è proprio lei: ...

FQMagazineit : Elisabetta Canalis nella polemica per lo spot San Benedetto: “Un invito a saltare la colazione”, “Fatti un favore,… - GattaSulTetto : @alvilode @millarun2 @kiakim @Vatuuuttobene Le vipere chiusero per colpa di Alessandro Borghese. Invece la Elisabet… - MargheritaFusa1 : ??Ma veramente pensate che la gente sia così stupida? ??Purtroppo si! - infoitcultura : Polemica su Instagram per gli spot con Elisabetta Canalis: «Pericoloso inno alla diet culture. L’Agcom intervenga» - infoitcultura : Elisabetta Canalis: perché è scoppiata una bufera sullo spot della San Benedetto -