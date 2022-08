Elezioni, Conte: “Serve un Energy Recovery Fund in Europa, lo ripetiamo da febbraio. Norma su tassa extraprofitti scritta male, va riformulata” (Di martedì 30 agosto 2022) “Da febbraio lo ripetiamo con forza, Serve un Energy Recovery Fund in Europa, siamo assolutamente in ritardo ma qualcosa si sta muovendo”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine della sua visita all’impianto Mater Biotech a Bottrighe, in provincia di Rovigo, da dove ha iniziato il suo tour elettorale. “Sul piano interno registriamo un forte ritardo, la Norma sulla tassazione degli extraprofitti ancora non sta dando frutti, è stata scritta male, va riformulata: bisogna recuperare quei 9 miliardi” che “servono contro il caro bollette, a favore di famiglie e imprese in forte difficoltà”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) “Dalocon forza,unin, siamo assolutamente in ritardo ma qualcosa si sta muovendo”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe, a margine della sua visita all’impianto Mater Biotech a Bottrighe, in provincia di Rovigo, da dove ha iniziato il suo tour elettorale. “Sul piano interno registriamo un forte ritardo, lasullazione degliancora non sta dando frutti, è stata, va: bisogna recuperare quei 9 miliardi” che “servono contro il caro bollette, a favore di famiglie e imprese in forte difficoltà”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - CarloCalenda : Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Pr… - petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - 57Davide : RT @PaoloBorg: Meno male che in vista elezioni abbiamo la Agenzia per la Cybersicurezza nazionale che riferisce al Copasir e indipendente d… - COLIZZIALMERICO : ??? #Elezioni politiche: chi vince sui #social? Secondo un’analisi di Identità Digitale, realizzata in collaborazion… -