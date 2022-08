Dormire a pancia in giù fa male: ecco perché è meglio evitare (Di martedì 30 agosto 2022) Una delle posizioni più dannose da assumere per Dormire è quella prona, ossia a pancia in giù. Secondo gli esperti, questa posizione fa male al nostro organismo, e a lungo andare può diventare pericolosa per alcune parti del corpo. Dormendo a pancia in giù poi non ci si sente adeguatamente riposati. ecco alcuni metodi per evitare i danni creati dal Dormire proni. I danni causati dal Dormire a pancia in giù In posizione prona, la maggior parte del nostro peso corporeo va ad appesantire la colonna vertebrale, che finisce per assumere una posizione scorretta. Anche i nervi, se la schiena resta a lungo in una posizione sbagliata, ne risentono. Infatti in questo modo possono formarsi fastidiosi formicolii agli arti con la sensazione di ... Leggi su tvzap (Di martedì 30 agosto 2022) Una delle posizioni più dannose da assumere perè quella prona, ossia ain giù. Secondo gli esperti, questa posizione faal nostro organismo, e a lungo andare può diventare pericolosa per alcune parti del corpo. Dormendo ain giù poi non ci si sente adeguatamente riposati.alcuni metodi peri danni creati dalproni. I danni causati dalin giù In posizione prona, la maggior parte del nostro peso corporeo va ad appesantire la colonna vertebrale, che finisce per assumere una posizione scorretta. Anche i nervi, se la schiena resta a lungo in una posizione sbagliata, ne risentono. Infatti in questo modo possono formarsi fastidiosi formicolii agli arti con la sensazione di ...

