Docenti e secondo lavoro: quali le attività consentite, quando serve autorizzazione del Dirigente Scolastico e quanto dura (Di martedì 30 agosto 2022) Il personale docente, come tutti i dipendenti pubblici, al fine di svolgere un'ulteriore attività (tra quelle consentite), deve chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Dirigente. Va richiesta ogni anno Scolastico? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Il personale docente, come tutti i dipendenti pubblici, al fine di svolgere un'ulteriore(tra quelle), deve chiedere ed ottenere l'del. Va richiesta ogni anno? L'articolo .

orizzontescuola : Docenti e secondo lavoro: quali le attività consentite, quando serve autorizzazione del Dirigente Scolastico e quan… - fotorobit : @pieleon0 inutili secondo lei secondo il 12 volte laureato ad honorem angela sono utilissimi, lo spiegava nel 2015.… - Goldleafantony : @matteosalvinimi Costo per lo stato zero. Secondo te non devi assumere docenti e non devi creare infrastrutture se… - egghzz : @alessandroTuzzo D'accordissimo, ma occhio che la modernità passa anche da un mercato del lavoro più mobile, da più… - FraLauricella : @Corriere Oppure si potrebbe rimodulare il calendario scolastico: con più lezioni a settembre a giugno e una pausa… -