Da ''Chi l'ha visto?'' a Mazzarri: Paredes, l'attesa fa impazzire i tifosi (Di martedì 30 agosto 2022) Mancano appena tre giorni alla chiusura del mercato estivo e Leandro Paredes non è ancora diventato un giocatore della Juventus. Al momento la ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Mancano appena tre giorni alla chiusura del mercato estivo e Leandronon è ancora diventato un giocatore della Juventus. Al momento la ...

robertosaviano : Hanno cancellato gli occhi del murales di #Borsellino e rubato 23 statuette dall’Albero dei tutti in memoria di… - borghi_claudio : Stavo guardando chi sono nei listini i candidati dei partitini che dovrebbero fare la rivoluzione presenti in Tosca… - a_gi_ta : @AnnaAscani Visto che qualunque stima dice che la quasi totalità dei collegi è persa (e di tanto), concentriamoci s… - LucioMascarin : RT @OGiannino: Non ho visto reazioni adeguate a Conte “il problema del Paese non sono le interferenze russe”. Chi ha consentito ai militari… - Patris64 : RT @OGiannino: Non ho visto reazioni adeguate a Conte “il problema del Paese non sono le interferenze russe”. Chi ha consentito ai militari… -