Cremonese, nuova idea per la difesa (Di martedì 30 agosto 2022) La Cremonese sta pensando a Marios Oikonomou, difensore classe 1992 ex Bologna, ora al Copenaghen. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo di... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Lasta pensando a Marios Oikonomou, difensore classe 1992 ex Bologna, ora al Copenaghen. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo di...

ilRomanistaweb : ?? Calciomercato #Roma: oggi è la giornata di #Camara, in mattinata l'arrivo Atteso questa mattina nella Capitale pe… - baule11 : @Sig_Ceretti @diverto_mi Complimenti per la nuova avventura e in bocca al lupo! mi dicono che il cremonese twitter… - ilRomanistaweb : ?? Idealista diventa un nuovo partner della Roma: il comunicato La nota del club: 'L’esordio della nuova partnership… - EasyGadget_ID : RT @sportmediaset: Inzaghi torna al passato con Lautaro-Dzeko. Nuova chance per Gosens #InterCremonese #Lukaku #Inzaghi - sportmediaset : Inzaghi torna al passato con Lautaro-Dzeko. Nuova chance per Gosens #InterCremonese #Lukaku #Inzaghi -

Calciomercato Palermo: scelto il vice Brunori ...solo trattare con la Cremonese e spingere per il suo arrivo, naturalmente tutto con il benestare di mister Eugenio Corini. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ... Juve, parla l'agente di Fagioli: 'Ci saremmo augurati di restare' ... è finito sulla lista dei partenti e potrebbe tornare alla Cremonese, società con la quale la ... L'auspicio di questa nuova Juve era che potessero essere valorizzati, quando hanno giocato hanno fatto ... numero-diez.com Inzaghi avvisato: “L’Inter non può fare il gioco delle figurine” L'Inter chiamata a dare risposte nel match di stasera con la Cremonese, sotto i riflettori Inzaghi a cui viene rivolto un invito ... Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Südtirol BOLZANO. La partenza è stata da incubo con tre sconfitte in tre partite e l'ultima roboante con un netto 4 a 0 con la Reggina. Ma che le cose non fossero partite bene lo si era capito già ai primi di ... ...solo trattare con lae spingere per il suo arrivo, naturalmente tutto con il benestare di mister Eugenio Corini. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una...... è finito sulla lista dei partenti e potrebbe tornare alla, società con la quale la ... L'auspicio di questaJuve era che potessero essere valorizzati, quando hanno giocato hanno fatto ... Juventus, Fagioli vicino ad nuovo prestito alla Cremonese L'Inter chiamata a dare risposte nel match di stasera con la Cremonese, sotto i riflettori Inzaghi a cui viene rivolto un invito ...BOLZANO. La partenza è stata da incubo con tre sconfitte in tre partite e l'ultima roboante con un netto 4 a 0 con la Reggina. Ma che le cose non fossero partite bene lo si era capito già ai primi di ...