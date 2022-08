Covid, nuova variante all’orizzonte: i vaccini potrebbero andare in difficoltà (Di martedì 30 agosto 2022) Il Covid non è ancora sparito. Dalle ultime notizie, una nuova variante sta prendendo sempre più piede. Questa non solo sarebbe più contagiosa ma supererebbe le barriere create dal vaccino. Tutti i dettagli. Anche la bella stagione è stata legata alla fortissima presenza del Covid. La pandemia, infatti, non è andata in vacanza è ha segnalato altissimi numeri. Cosa che ha innescato una certa preoccupazione anche per il futuro. Ora, però, la preoccupazione aumento ancora di più in base ad una nuova variante. Adobe StockQuesto nuovo scenario sta facendo salire la preoccupazione di molti dato gli alti numeri già messi in preventivo per il prossimo inverso. Tale variante è stata segnalata negli Stati Uniti ed ha già toccato il 6,3% dei casi. Omicron 4.6 ... Leggi su chenews (Di martedì 30 agosto 2022) Ilnon è ancora sparito. Dalle ultime notizie, unasta prendendo sempre più piede. Questa non solo sarebbe più contagiosa ma supererebbe le barriere create dal vaccino. Tutti i dettagli. Anche la bella stagione è stata legata alla fortissima presenza del. La pandemia, infatti, non è andata in vacanza è ha segnalato altissimi numeri. Cosa che ha innescato una certa preoccupazione anche per il futuro. Ora, però, la preoccupazione aumento ancora di più in base ad una. Adobe StockQuesto nuovo scenario sta facendo salire la preoccupazione di molti dato gli alti numeri già messi in preventivo per il prossimo inverso. Taleè stata segnalata negli Stati Uniti ed ha già toccato il 6,3% dei casi. Omicron 4.6 ...

