"Continua a brillare". Uccisa dall'ex, una folla immensa per Alessandra Matteuzzi: l'applauso e le lacrime di tutti (Di martedì 30 agosto 2022) L'ultimo saluto ad Alessandra Matteuzzi. Sono iniziati alle 16 di martedì 30 agosto a Bologna i funerali della 57enne Uccisa a martellate martedì scorso nel cortile del suo condominio dal 27enne Giovanni Padovani. Già dalle 15 una folla di almeno cento persone si è riunita nel cimitero della Certosa per l'apertura della camera ardente. "Forse la procura avrebbe potuto fare qualcosa di più per proteggerla" ha detto Alberto Matteuzzi, zio di Alessandra. Un pensiero che in tanti hanno avuto. Alessandra Matteuzzi era da tempo vittima delle angherie e delle persecuzioni da parte dell'ex compagno. La donna era sotto pressione e spaventata: "Temo la sua rabbia – aveva dichiarato – Ho timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa".

