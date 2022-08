Calciomercato Juventus, Rabiot può partire a gennaio: ecco chi lo vuole (Di martedì 30 agosto 2022) La Juventus potrebbe rimandare una cessione al prossimo mercato invernale; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Il mercato dei bianconeri è stato decisamente intenso sia dal punto di vista delle entrate sia per quanto riguarda le uscite; nella rosa di Allegri era prevista una cessione saltata per motivi economici. Stiamo parlando di Rabiot; il francese sembrava essere ad un passo dal Manchester United prima che l’operazione venisse bloccata dalle richieste, alte, del giocatore per quanto riguarda lo stipendio. Il classe 1995, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. LaPresseNella passata stagione, Rabiot è stato uno dei punti fermi nel sistema di gioco di Allegri; il centrocampista, però, ha deluso dal punto di vista realizzativo. Da un giocatore con le ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 agosto 2022) Lapotrebbe rimandare una cessione al prossimo mercato invernale; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Il mercato dei bianconeri è stato decisamente intenso sia dal punto di vista delle entrate sia per quanto riguarda le uscite; nella rosa di Allegri era prevista una cessione saltata per motivi economici. Stiamo parlando di; il francese sembrava essere ad un passo dal Manchester United prima che l’operazione venisse bloccata dalle richieste, alte, del giocatore per quanto riguarda lo stipendio. Il classe 1995, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare lanel mercato di. LaPresseNella passata stagione,è stato uno dei punti fermi nel sistema di gioco di Allegri; il centrocampista, però, ha deluso dal punto di vista realizzativo. Da un giocatore con le ...

