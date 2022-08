“Beccato con la dama di UeD”. Davide Donadei, le foto e la reazione di Chiara Rabbi (Di martedì 30 agosto 2022) Davide Donadei, con Chiara Rabbi è finita da settimane ma ora è stato Beccato a cena con un’altra vecchia conoscenza di UeD. Le foto sono state segnalate dall’esperta di gossip Deianira Marzano e anche dal portale The Pipol Gossip. E hanno già fatto il giro della rete e scatenato la reazione dell’ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista. Tronista che, udite udite, è stato fotografato a cena con Roberta Di Padua, a sua volta ex protagonista di UeD ed ex compagna di Riccardo Guarnieri. I due sono stati beccati insieme in un ristorante nel napoletano e Deianira Marzano, che ha ricevuto le foto da una talpa, ha condiviso le immagini e raccontato anche dei retroscena. Davide Donadei Roberta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022), conè finita da settimane ma ora è statoa cena con un’altra vecchia conoscenza di UeD. Lesono state segnalate dall’esperta di gossip Deianira Marzano e anche dal portale The Pipol Gossip. E hanno già fatto il giro della rete e scatenato ladell’ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista. Tronista che, udite udite, è statografato a cena con Roberta Di Padua, a sua volta ex protagonista di UeD ed ex compagna di Riccardo Guarnieri. I due sono stati beccati insieme in un ristorante nel napoletano e Deianira Marzano, che ha ricevuto leda una talpa, ha condiviso le immagini e raccontato anche dei retroscena.Roberta ...

Domenic31221355 : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - f43bb0d6a395428 : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - GPTurchi : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - duro_lavoro : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - alfre_i : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… -