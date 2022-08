Baroni | Un onore giocare a Napoli | dobbiamo affrontare la gara con personalità

(Di martedì 30 agosto 2022) Domani il Lecce affronterà ilallo stadio Maradona, il misterha presentato lain conferenza stampa, ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com : Dopo l'esordio con l'Inter, domani un'altra big, il, che ha voglia di riscatto. L'ultima volta il Lecce avinse, con che spirito si andrà domani al Maradona? E come sta la squadra?"Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo ain uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi ...

Marco, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della ... Ai ragazzi ho detto che è un onore giocare lì e che dobbiamo farlo con personalità".