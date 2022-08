Allegri: 'Lasciati 4 punti per strada. Dobbiamo recuperarli, a partire dallo Spezia' (Di martedì 30 agosto 2022) "Non ho ancora deciso la formazione perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domattina deciderò - ha detto Max Allegri alla vigilia della ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) "Non ho ancora deciso la formazione perché siamo vicini alla partita scorsa. Ci saranno rientri come disponibilità di Di Maria e Fagioli. Domattina deciderò - ha detto Maxalla vigilia della ...

sportli26181512 : Allegri: 'Lasciati 4 punti per strada. Dobbiamo recuperarli, a partire dallo Spezia': Allegri: 'Lasciati 4 punti pe… - MosesP21 : @nicola_lucchi @giampdisan La partita è FINITA 1-1. #Allegri e #Mourinho si sono lasciati stringendosi le mani a vi… - Stefano__Willy : @MarcoGiordano6 #RomaNapoli grande spot per il calcio italiano: nessun gol, tantissime occasioni, grandissima inten… - LUCanturino_24 : @ONESTOUNASFAN96 Esatto, si lascia tutto in balia della fortuna e della buona sorte. Intanto però si continuano ad… - lucamusumeci : @Gianpaolo_5 Milik non è affatto male. È più forte di quanto molto lo dipingono. Ed Allegri credo preferisca armadi… -