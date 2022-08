Alberto Di Lorenzo torna a Salerno come super dirigente del settore Tributi (Di martedì 30 agosto 2022) Alberto Di Lorenzo lascia l’incarico al Comune di Roma e torna a Salerno. Per lui è pronta la direzione del delicato settore Tributi. Storico dirigente dell’ente salernitano, nel 2019 viene trasferito a Roma su richiesta della locale amministrazione. Nella Capitale viene a capo della direzione Trasporto Pubblico Locale e dell’unità operativa per l’attuazione del piano parcheggi. Il ritorno a Salerno avviene dopo una lunga trattativa e una richiesta diretta avanzata dal sindaco Vincenzo Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022)Dilascia l’incarico al Comune di Roma e. Per lui è pronta la direzione del delicato. Storicodell’ente salernitano, nel 2019 viene trasferito a Roma su richiesta della locale amministrazione. Nella Capitale viene a capo della direzione Trasporto Pubblico Locale e dell’unità operativa per l’attuazione del piano parcheggi. Il ritorno aavviene dopo una lunga trattativa e una richiesta diretta avanzata dal sindaco Vincenzo Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

