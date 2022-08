LDUQuico : ??Ecco i titolari per la prima giornata di campionato! A disposizione: Adamonis, Kyriakopoulos,Zappacosta,Dimarco,… -

L'Eco di Bergamo

... servirà ancora tempo: se la tabella di marcia verrà rispettata, lo svedese sarà adi ...in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico) ATALANTA DAVIDE(lesione ...... e di molto, l'undici titolare: una scelta precisa per ruotare tutti gli uomini ain ...infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico) ATALANTA DAVIDE... Zappacosta a disposizione col Toro. Soltanto Djimsiti sta lavorando a parte Atalanta. Non è stato convocato per la trasferta di Verona ma soltanto a scopo precauzionale: Davide Zappacosta ha ormai superato l’infortunio al retto femorale destro e potrà essere a disposizione pe ...Big match all'Allianz Stadium tra Juve e Roma. Il Napoli fa visita alla Fiorentina mentre il Milan ospita il Bologna ...