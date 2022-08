Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con Immobile (Di lunedì 29 agosto 2022) La punizione vincente segnata contro la Roma ha permesso a Dusan Vlahovic di arrivare a quota tre reti in altrettante partite e agguantare in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) La punizione vincente segnata contro la Roma ha permesso a Dusandi arrivare atre reti in altrettante partite e agguantare in...

AgiproNews : Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con Immobile - laziopress : Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con il bomber… - pasqualinipatri : Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con il bomber… - ZonaBianconeri : RT @LALAZIOMIA: Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con il bomber della L… - LALAZIOMIA : Serie A, Vlahovic raggiunge la vetta della classifica capocannonieri: in quota è ancora testa e testa con il bomber… -