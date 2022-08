Us Open, l’ultima spiaggia di Berrettini e Sinner per puntare alle Atp Finals di Torino: cosa dice la classifica (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Us Open 2022 che si giocheranno sui campi di Flushing Meadows di New York dal 29 agosto all’11 settembre sono uno degli slam più incerti degli ultimi anni. Con cinque giocatori a contendersi la prima posizione mondiale in queste due settimane: il campione in carica Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Non Novak Djokovic (fermato dalle norme statunitensi anti-Covid che impongono la vaccinazione per chiunque voglia entrare negli Stati Uniti) e Alexander Zverer, ancora out per l’infortunio alla caviglia avuto durante la semifinale dell’ultimo Roland Garros. Ma non c’è soltanto in ballo la vetta della classifica. A New York vanno in scena anche le ultime speranze di vedere un italiano (o magari due) alle prossime Atp Finals di Torino. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Us2022 che si giocheranno sui campi di Flushing Meadows di New York dal 29 agosto all’11 settembre sono uno degli slam più incerti degli ultimi anni. Con cinque giocatori a contendersi la prima posizione mondiale in queste due settimane: il campione in carica Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Non Novak Djokovic (fermato dnorme statunitensi anti-Covid che impongono la vaccinazione per chiunque voglia entrare negli Stati Uniti) e Alexander Zverer, ancora out per l’infortunio alla caviglia avuto durante la semifinale dell’ultimo Roland Garros. Ma non c’è soltanto in ballo la vetta della. A New York vanno in scena anche le ultime speranze di vedere un italiano (o magari due)prossime Atpdi. Un ...

