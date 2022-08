US OPEN, BERRETTINI-JARRY: MATTEO VUOL FARE L’AMERICANO (Di lunedì 29 agosto 2022) Cinque mesi e mezzo di attesa posson bastare. Cinque mesi e mezzo dall’ultimo acuto sul cemento di MATTEO BERRETTINI, che per uno del suo calibro appaiono davvero alla stregua di un’eternità: dal successo ottenuto a Indian Wells il 15 marzo scorso contro il sudafricano Lloyd Harris in poi c’è stato di tutto tra infortuni, operazioni, rinascite (sull’erba), stop improvvisi (il Covid che gli ha precluso Wimbledon) e balbettii una volta tornato a competere sulla superficie più dura. Che a Montreal e Cincinnati gli ha voltato le spalle, ma nella mente di MATTEO il solo e unico obiettivo faceva rima con Flushing Meadows, il teatro dei sogni che nel 2019 lo rivelò al mondo quando arrivò in semifinale (perse da Zverev, stavolta assente al pari di Djokovic) e che adesso diventa il terreno ideale per un rilancio in grande stile anche in ottica ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 29 agosto 2022) Cinque mesi e mezzo di attesa posson bastare. Cinque mesi e mezzo dall’ultimo acuto sul cemento di, che per uno del suo calibro appaiono davvero alla stregua di un’eternità: dal successo ottenuto a Indian Wells il 15 marzo scorso contro il sudafricano Lloyd Harris in poi c’è stato di tutto tra infortuni, operazioni, rinascite (sull’erba), stop improvvisi (il Covid che gli ha precluso Wimbledon) e balbettii una volta tornato a competere sulla superficie più dura. Che a Montreal e Cincinnati gli ha voltato le spalle, ma nella mente diil solo e unico obiettivo faceva rima con Flushing Meadows, il teatro dei sogni che nel 2019 lo rivelò al mondo quando arrivò in semifinale (perse da Zverev, stavolta assente al pari di Djokovic) e che adesso diventa il terreno ideale per un rilancio in grande stile anche in ottica ...

