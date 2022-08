Uomini e Donne, storico ex tronista nel cast de “La Talpa” (Di lunedì 29 agosto 2022) La Talpa sta per tornare. Lo storico format che negli anni 2000 portò alla vittoria personaggi noti di Uomini e Donne come Karina Cascella (allora opinionista al posto di Tina Cipollari) e il collega Gianni Sperti, andrà in onda la prossima primavera su Canale 5. Com’è noto, la produzione della nuova edizione è stata affidata alla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, che prevedibilmente attingerà a piene mani dai volti noti degli altri programmi della De Filippi. In particolar modo, uno dei concorrenti a quanto pare sarà uno storico tronista: stiamo parlando di Costantino Vitagliano, che avrebbe già firmato. Nel ruolo di concorrenti ci sarebbero in ballo anche Marco Carta, Laura Maddaloni ed Elenoire Casalegno. Potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 agosto 2022) Lasta per tornare. Loformat che negli anni 2000 portò alla vittoria personaggi noti dicome Karina Cascella (allora opinionista al posto di Tina Cipollari) e il collega Gianni Sperti, andrà in onda la prossima primavera su Canale 5. Com’è noto, la produzione della nuova edizione è stata affidata alla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, che prevedibilmente attingerà a piene mani dai volti noti degli altri programmi della De Filippi. In particolar modo, uno dei concorrenti a quanto pare sarà uno: stiamo parlando di Costantino Vitagliano, che avrebbe già firmato. Nel ruolo di concorrenti ci sarebbero in ballo anche Marco Carta, Laura Maddaloni ed Elenoire Casalegno. Potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che ...

amnestyitalia : #Turchia L’associazione delle “Madri del sabato” cerca verità e giustizia per i parenti che sono scomparsi negli an… - SimonaMalpezzi : Il modello Orbán, a cui si ispira la destra, vuole le donne a casa senza istruzione. La denatalità non si combatte… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - sjaananan : @aalcolista @Nick_cannonier @ludlettt Tu hai detto che sono 'molti gli affittuari' che fanno queste proposte, e il… - sciocco_basita : RT @salvatrash1: domani finalmente parleremo solo delle anticipazioni di uomini e donne la prima rissa tra tina e gemma la prima risata di… -