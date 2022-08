Uomini e Donne quando inizia a settembre 2022? Data prima puntata, anticipazioni, nuovi tronisti (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre in molti rimpiangono la fine dell’estate i fan di Uomini e Donne possono iniziare a prepararsi, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sta per fare ufficialmente ritorno su Canale 5: scopriamo quando inizia, la Data ufficiale della prima puntata fissata a settembre 2022 e tutte le novità e le anticipazioni... Leggi su donnapop (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre in molti rimpiangono la fine dell’estate i fan dipossonore a prepararsi, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sta per fare ufficialmente ritorno su Canale 5: scopriamo, laufficiale dellafissata ae tutte le novità e le...

