Una Juventus finalmente aggressiva (Di lunedì 29 agosto 2022) La Roma batte il calcio d’inizio, tornando subito verso la propria difesa. Sul centrale Smalling si alza forte in pressione Vlahovic e, sullo scorrimento del pallone verso Ibañez, è Cuadrado ad andare in pressione. La palla continua quindi a scorrere lateralmente verso Spinazzola su cui esce, a 70 metri dalla propria porta, il terzino destro De Sciglio, la cui pressione costringe l’esterno giallorosso a rinviare piuttosto frettolosamente il pallone verso il centro del campo. Sul pallone calciato da Spinazzola si avventa Fabio Miretti, che dopo il controllo riesce a servire al limite dell’area Cuadrado che subisce il fallo di Matic. Dopo appena venti secondi dall’inizio della partita il pressing della Juve ha recuperato il pallone nella metà campo avversaria e ha regalato a Dusan Vlahovic la punizione dal limite che il centravanti serbo calcerà con estrema precisione, sopra la ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 29 agosto 2022) La Roma batte il calcio d’inizio, tornando subito verso la propria difesa. Sul centrale Smalling si alza forte in pressione Vlahovic e, sullo scorrimento del pallone verso Ibañez, è Cuadrado ad andare in pressione. La palla continua quindi a scorrere lateralmente verso Spinazzola su cui esce, a 70 metri dalla propria porta, il terzino destro De Sciglio, la cui pressione costringe l’esterno giallorosso a rinviare piuttosto frettolosamente il pallone verso il centro del campo. Sul pallone calciato da Spinazzola si avventa Fabio Miretti, che dopo il controllo riesce a servire al limite dell’area Cuadrado che subisce il fallo di Matic. Dopo appena venti secondi dall’inizio della partita il pressing della Juve ha recuperato il pallone nella metà campo avversaria e ha regalato a Dusan Vlahovic la punizione dal limite che il centravanti serbo calcerà con estrema precisione, sopra la ...

GiovaAlbanese : Senza sovraesporlo mediaticamente, ma con una precisa e convinta scelta per il primo big match della stagione della… - EnricoTurcato : La #Juventus fa il suo esordio in Champions League il 6 settembre a Parigi contro il PSG. Pogba e Chiesa non ci s… - romeoagresti : #Juventus, non decolla la pista Dinamo Zagabria per #Pjaca: i croati, ad oggi, hanno altri piani. Bianconeri al lav… - giusymc98 : RT @SilverErLucano: Cose strane successe alla Juventus negli ultimi due anni [A thread] 1) Miretti che si trova Allegri in camera da lett… - PiacenzaPress : E' una Juventus Under 23 molto più cinica, Fiorenzuola battuto 3-0 -