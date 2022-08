“Trucca” la targa dell’auto rubata con la matita per gli occhi |  arrestata

(Di lunedì 29 agosto 2022) Stava cercando di modificare lacon unaper il trucco. Una 50enne di Roma è stata arrestata dai Carabinieri della Compagnia Casilina perché gravemente indiziata di riciclaggio e ricettazione. Cosa è successo La donna è stata sorpresa dai militari in via Calpurnio Fiamma, mentre cercava di alterare, mediante l’utilizzo di unacosmetica, ladi una Lancia Y che è risultata. A seguito di perquisizione personale e di una ispezione dei luoghi circostanti gli uomini dell’Arma hanno constatato che la 50enne era in possesso della chiave di accensione, ma aveva anche un cacciavite e una chiave esagonale utili per svitare i bulloni che sorreggono le targhe. L’arresto Il ...

