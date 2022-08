Tra Jackson Hole e Francoforte. Fed e Bce viste da Pennisi (Di lunedì 29 agosto 2022) Le conclusioni del seminario annuale della Federal Reserve Bank di Kansas City (il 45simo della serie) tenuto al termine della settimana scorsa a Jackson Hole (anche se in gran misura in maniera virtuale a ragione del timore per una nuova ondata di Covid 19 e delle disfunzioni dei trasporti aerei) non hanno mancato di farsi sentire sia sui mercati finanziari internazionali sia sulla preparazione del Consiglio della Banca centrale europea in programma l’8 settembre a Francoforte. I mercati finanziari hanno interpretato il discorso del presidente del Federal Reserve Board, Jerome Powell, in senso restrittivo, ossia nel senso che le autorità monetarie americane manterranno una politica di tassi d’interesse elevati sino a quando non avranno la certezza che l’inflazione è stata definitivamente abbattuta. Una manovra analoga a quella ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Le conclusioni del seminario annuale della Federal Reserve Bank di Kansas City (il 45simo della serie) tenuto al termine della settimana scorsa a(anche se in gran misura in maniera virtuale a ragione del timore per una nuova ondata di Covid 19 e delle disfunzioni dei trasporti aerei) non hanno mancato di farsi sentire sia sui mercati finanziari internazionali sia sulla preparazione del Consiglio della Banca centrale europea in programma l’8 settembre a. I mercati finanziari hanno interpretato il discorso del presidente del Federal Reserve Board, Jerome Powell, in senso restrittivo, ossia nel senso che le autorità monetarie americane manterranno una politica di tassi d’interesse elevati sino a quando non avranno la certezza che l’inflazione è stata definitivamente abbattuta. Una manovra analoga a quella ...

classcnbc : DOPO JACKSON HOLE, HENKE: POWELL NON HA ANCORA CAPITO LE CAUSE DELL'INFLAZIONE Non un'#inflazione legata al rappor… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Euro sotto parità con $, ostaggio di #gas Gazprom #Russia . Il problema è che più scende più viene esacerbata l'inflazione.… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Euro sotto parità con $, ostaggio di #gas Gazprom #Russia . Il problema è che più scende più viene esacerbata l'inflazione.… - lauranaka : Euro sotto parità con $, ostaggio di #gas Gazprom #Russia . Il problema è che più scende più viene esacerbata l'inf… - LisaCroft : RT @GabryAnton: #MichaelJackson: le 10 canzoni più belle(tra quelle meno famose)della sua carriera, tra demo, B-side e brani che non sono s… -