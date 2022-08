Sulle firme digitali la Cassazione ha fatto una «presa d’atto notarile di procedure degli anni ’50» (Di lunedì 29 agosto 2022) Polvere sulla democrazia, che si fa fatica a rimuovere. Con la decisione di oggi, la corte di Cassazione ha confermato la ricusazione delle liste di Referendum e Democrazia, il simbolo collegato all’attività politica di Marco Cappato, per le quali era stata avviata una raccolta firme digitali che aveva raggiunto il numero previsto nei collegi elettorali Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e 2, Lombardia 1,2 e 3, Piemonte 1 e 2, Toscana e Veneto 1 e 2. Non si può non pensare al fatto che, nonostante le normative in materia a livello europeo (oltre che la previsione della stessa Costituzione), la Corte di Cassazione abbia deciso di disimpegnarsi, attraverso una decisione conservativa e priva di un guizzo di modernità. Non un buon segnale nel Paese che si avvia verso ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Polvere sulla democrazia, che si fa fatica a rimuovere. Con la decisione di oggi, la corte diha confermato la ricusazione delle liste di Referendum e Democrazia, il simbolo collegato all’attività politica di Marco Cappato, per le quali era stata avviata una raccoltache aveva raggiunto il numero previsto nei collegi elettorali Camera Europa e Lombardia 1, Senato Europa e Emilia Romagna 1 e 2, Lazio 1 e 2, Lombardia 1,2 e 3, Piemonte 1 e 2, Toscana e Veneto 1 e 2. Non si può non pensare alche, nonostante le normative in materia a livello europeo (oltre che la previsione della stessa Costituzione), la Corte diabbia deciso di disimpegnarsi, attraverso una decisione conservativa e priva di un guizzo di modernità. Non un buon segnale nel Paese che si avvia verso ...

