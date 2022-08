Stasera in tv, film e programmi del 29 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) Stasera in tv 29 agosto, la miniserie in tre episodi “Quiz” di Stephen Frears, i Mondiali di Volley Maschile, un nuovo ciclo di Presa Diretta, le prima tv di “Uno Di Famiglia” ed “Uncharted”, la tribuna politica di “Quarta Repubblica”, la comicità di Giorgio Panariello in “Bagnomaria” Su Raiuno “Quiz”: Charles Ingram ex maggiore dell’esercito inglese, vince un milione di sterline al celebre quiz TV “Chi vuol essere milionario?”, ma viene poi accusato di aver barato, con l’aiuto della moglie e del cognato, durante il gameshow. Seguirà uno scandalo che appassionò gli inglesi e la stampa britannica e un processo seguitissimo dall’intero paese. La prima sfida che vede impegnata la Nazionale Italiana di Volley contro la Turchia in onda a partire dalle 21:00 su Raidue. “Guerra e Fame” è titolo della prima puntata del nuovo ciclo di “Presa Diretta” su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)in tv 29, la miniserie in tre episodi “Quiz” di Stephen Frears, i Mondiali di Volley Maschile, un nuovo ciclo di Presa Diretta, le prima tv di “Uno Di Famiglia” ed “Uncharted”, la tribuna politica di “Quarta Repubblica”, la comicità di Giorgio Panariello in “Bagnomaria” Su Raiuno “Quiz”: Charles Ingram ex maggiore dell’esercito inglese, vince un milione di sterline al celebre quiz TV “Chi vuol essere milionario?”, ma viene poi accusato di aver barato, con l’aiuto della moglie e del cognato, durante il gameshow. Seguirà uno scandalo che appassionò gli inglesi e la stampa britannica e un processo seguitissimo dall’intero paese. La prima sfida che vede impegnata la Nazionale Italiana di Volley contro la Turchia in onda a partire dalle 21:00 su Raidue. “Guerra e Fame” è titolo della prima puntata del nuovo ciclo di “Presa Diretta” su ...

