Spagna: trovati tre corpi in mare, forse di migranti (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre cadaveri ancora non identificati sono stati ritrovati nel giro di poche ore in acque spagnole, di fronte alle coste delle province di Murcia e Alicante, nel sud - est del Paese iberico. Lo ...

