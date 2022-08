Rigassificatore a Piombino: quali sono i partiti che lo vogliono davvero? (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 26 agosto, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha scritto su Twitter che il suo partito e Azione, con cui è alleato, sono gli «unici» a dire di sì all’immediata installazione di una nave rigassificatrice a Piombino, in Toscana, per aumentare le importazioni di gas naturale liquido. Nelle scorse settimane, a livello locale quasi tutti i partiti si erano schierati contro il Rigassificatore, mentre a livello nazionale in pochi avevano preso posizione. E adesso, la dichiarazione di Renzi è corretta oppure no? Per rispondere a questa domanda, abbiamo verificato i programmi dei principali partiti e le dichiarazioni dei politici. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 26 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 26 agosto, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha scritto su Twitter che il suo partito e Azione, con cui è alleato,gli «unici» a dire di sì all’immediata installazione di una nave rigassificatrice a, in Toscana, per aumentare le importazioni di gas naturale liquido. Nelle scorse settimane, a livello locale quasi tutti isi erano schierati contro il, mentre a livello nazionale in pochi avevano preso posizione. E adesso, la dichiarazione di Renzi è corretta oppure no? Per rispondere a questa domanda, abbiamo verificato i programmi dei principalie le dichiarazioni dei politici. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 26 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per ...

