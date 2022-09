Rian Johnson su Glass Onion “è più simile a una corsa sulle montagne russe che a un cruciverba” (Di lunedì 29 agosto 2022) Durante la promozione del film Cena con delitto del 2019 si era parlato della possibilità di andare a creare un franchise intorno alla pellicola diretta e sceneggiata da Rian Johnson (The Brothers Bloom, 2008; Star Wars: Gli ultimi Jedi, 2017) e così è stato, grazie al successo di botteghino e di critica del lungometraggio giallo, infatti nel 2020 è stato confermato che Johnson stava lavorando a una storia incentrata sul detective Benoit Blanc (interpretato da Daniel Craig), ideata durante il lockdown. Nel marzo 2021 la notizia ha preso consistenza quando Netflix ha annunciato di aver acquistato i diritti di due… Source Leggi su locchiodelcineasta (Di lunedì 29 agosto 2022) Durante la promozione del film Cena con delitto del 2019 si era parlato della possibilità di andare a creare un franchise intorno alla pellicola diretta e sceneggiata da(The Brothers Bloom, 2008; Star Wars: Gli ultimi Jedi, 2017) e così è stato, grazie al successo di botteghino e di critica del lungometraggio giallo, infatti nel 2020 è stato confermato chestava lavorando a una storia incentrata sul detective Benoit Blanc (interpretato da Daniel Craig), ideata durante il lockdown. Nel marzo 2021 la notizia ha preso consistenza quando Netflix ha annunciato di aver acquistato i diritti di due… Source

