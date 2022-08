OPPO Reno 8 Series | l’incredibile durata della batteria

(Di lunedì 29 agosto 2022) L‘incredibilecon Battery Health Engine,, svela in anteprima la soluzione all’avanguardia per l’ottimizzazioneSecondo una ricerca condotta da Strategy Analytics, la maggior parte delle persone tende a cambiare smartphone in media ogni 2-3 anni, spesso a causa di unascarica o non più funzionante. Una conferma che arriva anche dai dati del laboratorio SUPERVOOC di, che ha riscontrato come, dopo un anno di utilizzo, la maggior parte delle batterie degli smartphone ha appena il 90%capacità originale; dopo due anni, la percentuale scende addirittura all’80%. L’utilizzo quotidiano con una carica completa passa quindi da 24 ore ...

OPPO Reno 8 Series: incredibile durata della batteria con Battery Health Engine In attesa del lancio ufficiale della Oppo Reno8 Series, l'azienda svela in anteprima l'innovazione dietro Battery Health Engine.