Manchester United, preso Antony dall'Ajax. E CR7? (Di lunedì 29 agosto 2022) Manca solo l'ufficialità. Ma questa è una trattiva che si può considerare ormai chiusi. A pochi giorni dal termine del calciomercato, il Manchester United acquista l'ala brasiliana Antony. Il giovanissimo attaccante dell'Ajax era da tempo sulla lista del club inglese, e finalmente è riuscita a comprare il suo cartellino nonostante i primi rifiuti dei lancieri. L'offerta dei Red Evils per lui si aggirerebbe intorno i 100 mln e di fatto rappresenterebbe la cifra più alta mai raggiunta nel mercato dell'Eredivisie. Il brasiliano aveva già dichiarato mesi fa ai dirigenti dell'Ajax la sua volontà di lasciare l'Olanda. Come ha dichiarato lui stesso nell'intervista con Fabrizio Romano, Antony ad inizio anno aveva ricevuto numerose offerte da club esteri. "A giugno di quest'anno ho interrotto le mie vacanze e sono venuto ...

