LIVE Camila Giorgi-Bondar 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra regala il break all’ungherese! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NOOO!!! Terzo doppio fallo in questo game per Giorgi e break per Bondar, avanti 3-2 nel 1° set. L’ungherese andrà a servire. 30-40 Altro doppio fallo di Camila e palla break Bondar. 30-30 Bel dritto incrociato di Giorgi a buttare fuori dal campo Bondar che non riesce a salvarsi. 15-30 Doppio fallo Giorgi. 15-15 Ace centrale di Giorgi. 0-15 Lascia andare il braccio Bondar e con il dritto lungolinea sorprende Giorgi. A zero chiude Bondar, con Camila che ha sprecato non poche chance. 2-2 nel 1° set e l’azzurra al servizio. 40-0 Grossa ingenuità di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANOOO!!! Terzo doppio fallo in questo game perper, avanti 3-2 nel 1° set. L’ungherese andrà a servire. 30-40 Altro doppio fallo die palla. 30-30 Bel dritto incrociato dia buttare fuori dal campoche non riesce a salvarsi. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Ace centrale di. 0-15 Lascia andare il braccioe con il dritto lungolinea sorprende. A zero chiude, conche ha sprecato non poche chance. 2-2 nel 1° set eal servizio. 40-0 Grossa ingenuità di ...

Eurosport_IT : Forza Camila! ????? Segui il match tra Giorgi e Bondar LIVE su @discoveryplusIT ed - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA dell'esordio di Camila Giorgi a New York #USOpentennis: la marchigiana sfida l'un… - PublicFadz : ??????LIVE?????? ??????MAX?????? ??????WTA (US Open)?????? Camila Giorgi 2-0 -145 (3U) #GamblingTwitter - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Bondar US Open 2022 in DIRETTA: match non semplice contro l’ostica ungherese - #Camila #Giorgi-… - goodmoon1968 : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo -